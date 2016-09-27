Прибыль крупных промпредприятий Китая выросла почти на 20%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в августе 2016 года достигла 534,8 млрд юаней (80,3 миллиарда долларов), увеличившись на 19,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таковы данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы роста данного показателя в предыдущем месяце составили 11%, сообщает Росбалт со ссылкой на Синьхуа.

Ранее стало известно, что рост кредитования в Китае существенно ускорился в августе 2016 года после ослабления в июле. Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в прошлом месяце составил 948,7 миллиарда юаней (142,25 миллиарда долларов) против 463,6 миллиарда юаней в июле.

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При этом совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в Китае в августе составил 1,47 триллиона юаней по сравнению с 487,9 миллиарда юаней в июне.

Промышленное производство в Китае по итогам 8 месяцев с начала 2016 года выросло на 6% в годовом выражении. В августе текущего года темпы увеличения объема промпроизводства выросли на 0,3 процентного пункта по сравнению с июлем и достигли 6,3%.

Согласно данным ГСУ, в августе рост производства зафиксирован в 33 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее высокие темпы роста показали автомобилестроение (21,4%) и электроника (10,6%).