"Надра Украины" продаст часть доли в "Житомирбурразведке"
11:17, 27 сентября 2016Промышленность
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Национальная акционерная компания «Надра Украины» выставляет на продажу через аукцион (публичные торги) корпоративные права, принадлежащие Национальной акционерной компании «Надра Украины».
Иллюстративное фото
Об этом сообщает пресс-служба Компании.
Речь идет о 10% части доли в уставном капитале ООО «Житомирбурразведка» (код ЕГРПОУ 30737100, местонахождение – Житомирская обл., Володарск-Волынский район, пгт. Новая Боровая, ул. Коцюбинского, 8). Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе до 17:00. 03.10.2016р. Аукцион состоится 04.10.2016р. с 11:00 до 12:00 ч.
Организатором аукциона выступило ООО «АУКЦИОН.ЮА».
Подробная информация об участии в аукционе на сайте aukzion.com.ua
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