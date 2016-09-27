"Надра Украины" продаст часть доли в "Житомирбурразведке"

Об этом сообщает пресс-служба Компании.

Речь идет о 10% части доли в уставном капитале ООО «Житомирбурразведка» (код ЕГРПОУ 30737100, местонахождение – Житомирская обл., Володарск-Волынский район, пгт. Новая Боровая, ул. Коцюбинского, 8). Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе до 17:00. 03.10.2016р. Аукцион состоится 04.10.2016р. с 11:00 до 12:00 ч.

Организатором аукциона выступило ООО «АУКЦИОН.ЮА».

Подробная информация об участии в аукционе на сайте aukzion.com.ua