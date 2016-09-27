Электроэнергия для промышленности с октября подорожает почти на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 октября повысила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 9,5%-9,8%, сообщила пресс-служба ведомства.

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Соответствующие тарифы утверждены постановлением комиссии от 27 сентября 2016 года.

Согласно сообщению, розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 октября возрастут на 9,8% –до 157,28 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 9,5%, до 196,99 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Согласно этому графику, тарифы будут поэтапно расти до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 коп. за кВт-ч. Тогда члены комиссии заявляли, что такое поэтапное повышение тарифов осуществляется для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до рыночного уровня. Согласно концепции по преодолению перекрестного субсидирования, комиссия должна была поднимать тарифы для населения, но удерживать на определенном уровне тариф для промышленности. Но с 1 июля НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%.

Справка УНИАН. Перекрестное субсидирование – это искусственная поддержка низких цен на электроэнергию (или другие энергоносители) для населения за счет высоких ставок тарифов для промышленных потребителей. Таким образом, одна группа потребителей покрывает расходы другой группы, которая платит цену ниже рыночной.