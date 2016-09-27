С 2017 года облэнерго разрешили ежемесячно поднимать цены для промышленности, но не более чем на 3%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разрешила поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу (облэнерго) с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.

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Об этом говорится в постановлении Нацкомиссии № 1129 от 13 июня 2016 года, которое было официально опубликовано 23 сентября 2016 года.

«Предельный уровень повышения тарифов (для промышленных потребителей электроэнергии первого и второго классов напряжения - УНИАН) не может превышать 3% от уровня тарифов по состоянию на 1 декабря 2016 с последующим ежемесячным повышением не больше чем на 3% от уровня тарифов предыдущего месяца», - говорится в документе.

Согласно тексту документа, такие изменения обусловлены переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя), НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2016 года НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%.

С 1 октября комиссия вновь повысила тарифы на электроэнергию для промышленности на 9,5%-9,8%, в результате чего тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 октября возрастут на 9,8% –до 157,28 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 9,5%, до 196,99 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

22 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных (рыночных) отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.