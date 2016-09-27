"Украинская бронетехника" опровергает информацию о низком качестве бронированных автомобилей

Об этом говорится в опровержении ООО "Украинская бронетехника", сообщает Цензор.НЕТ.

"В частности в телесюжете, указано, что ООО "Украинская бронетехника" поставила в спецподразделения Национальной гвардии Украины "КОРД" 10 единиц бронированной техники низкого качества, но при этом журналистами не приведено никаких документов или других доказательств в подтверждение данной информации.

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Следует отметить, что по состоянию на сегодня в ООО "Украинская бронетехника" ни разу не обращались представители Заказчика относительно ненадлежащего качества бронированных автомобилей, поставку которых выполнило общество, или же о необходимости проведения их гарантийного ремонта", - говорится в опровержении.

"ООО "Украинская бронетехника" письмом обратилось к руководству Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины относительно наличия замечаний к качеству бронированных автомобилей, которые эксплуатируются спецподразделение "КОРД", и не получил в ответ никаких замечаний относительно качества бронированных автомобилей и их технического состояния. Также, следует отметить, что в течение 2016 года специализированные бронированные автомобили для перевозки личного состава "Варта" прошли определяющие ведомственные испытания Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины, в ходе которых зарекомендовали себя с лучшей стороны, получили положительные отзывы со стороны военнослужащих, о чем свидетельствуют Акты определяющих ведомственных испытаний бронированных автомобилей", - отметили в обществе.

"Приведенная в телесюжете информация является недостоверной и наносит вред деловой репутации ООО "Украинская бронетехника", поскольку после выхода указанной программы к обществу обратились контрагенты во внешнеэкономической деятельности с письмами о приостановлении деятельности до выяснения всех обстоятельств, связанных с ситуацией, что сложилась. С приостановлением такой деятельности возникает вероятная угроза причинения убытков ООО "Украинская бронетехника" на сумму свыше 400 млн. гривен.

В связи с изложенным, считаем, что действия телеканала Интер являются провокационными, направленными на подрыв обороноспособности государства и такими, что наносят вред деловой репутации и коммерческим интересам отечественного производителя продукции оборонного назначения", - говорится в опровержении.

"Учитывая вышесказанное, требуем опровергнуть недостоверную и неподтвержденную информацию, приведенную в программе новостей "Подробности" телеканала Интер, о качестве бронированных автомобилей "Варта".

При этом сообщаем, что в случае отсутствия реагирования со стороны телеканала Интер, ООО "Украинская бронетехника" вынуждено будет обращаться в суд за защитой деловой репутации и возмещении моральных и подтвержденных материальных убытков, причиненных обществу, в связи с распространением недостоверной информации", - подчеркнули в ООО "Украинская бронетехника".