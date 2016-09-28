Украина представила новый боевой модуль "Тайпан" на выставке в Азербайджане (фото)

Украина в рамках своего участие в оружейной выставке «ADEX» (Азербайджан) представила новый боевой модуль «Тайпан», технические характеристики которого отвечают лучшим западным образцам.

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Как сообщили в пресс-службе дочернего предприятия «Спецтехноэкспорт», входящего в состав Государственного оружейного концерна «Укроборонпром», боевой модуль установлен на бронеавтомобиль «AZCAN», представляющий совместную разработку Азербайджана и Канады.

«Уникальность боевого модуля «Тайпан» заключается в установленной системе безлюфтовых планетарных редукторов и вентильных двигателей, обеспечивающих точное наведение на цель на сверхмалых и высоких скоростях вращения модуля. «Тайпан» осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, удерживает оружие в заданном направлении независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения, а также осуществляет автоматическое сопровождение цели. Также на боевой модуль установлена система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели. Система прицеливания может настраиваться как в соответствии с линией ствола, так и с линией горизонта», - сообщили в «Спецтехноэкспорте».

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На предприятии отметили, что сейчас «Тайпан» оборудован скорострельным двуствольным пулеметом калибра 23 мм с эффективной дальностью стрельбы 1,8 км. При этом другие модификации боевого модуля подразумевают оборудование пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм, а также 30-мм гранатометом с отдельным вертикальным приводом.

«Дистанционное управление боевым модулем осуществляется на расстоянии до 500 м, время автономной работы составляет 3 часа. Минимальная боевая масса модуля - 350 кг», - разъяснили разработчики.

Комментируя представление нового оружия на выставке, глава "Спецтехноэкспорта» Павел Барбул подчеркнул, что боевой модуль был создан в кратчайшие сроки, и он наверняка заинтересует отечественных и иностранных производителей бронетехники. «Вся электроника и программное обеспечение разработано и создано украинскими специалистами. А на международном рынке боевой модуль составит конкуренцию западным аналогам», - цитирует пресс-служба Барбула.

Как сообщал УНИАН, оборонная выставка «ADEX» проходит в Азербайджане во второй раз и объединяет образцы вооружений для сухопутных, военно-воздушных войск и военно-морского флота.

Государственное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» специализируется на экспорте современных военных технологий и оказании услуг по ремонту, модернизации и обслуживанию вооружения, а также оборудования специального назначения.