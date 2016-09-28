Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства на уровне 1,2%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост промышленного производства по итогам 2016 года на уровне 1,2%.

Соответствующий прогноз представлен в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

"По итогам 2016 года, по оценкам Минэкономразвития, рост объемов промышленного производства ожидается на уровне 1,2%", - говорится в аналитическом материале.

При этом в Минэкономразвития отметили, что умеренное восстановление внутреннего и инвестиционного спроса будет компенсировать действие сдерживающих факторов, таких как дополнительные ограничения РФ. Однако решающую роль в динамике промышленного производства может сыграть ухудшение ситуации на мировых товарных рынках (падение цен на черные металлы, железные руды и минеральные удобрения) и состояние транспортного сообщения на востоке страны.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2016 года в годовом измерении, по сравнению с августом 2015 года, зафиксирован рост промпроизводства на 3,4% после падения на 0,2% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2016 года, в августе зафиксировано падение промпроизводства на 0,8% после роста на 7% в июле к июню.

С начала года, за январь-август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%.