Украина и Азербайджан могут создать совместное производство противотанкового вооружения

Об этом сообщили в пресс-службе основного экспортера всех видов вооружений и военной техники в Украине, государственной компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром", со ссылкой на итоги переговоров генерального директора госкомпании Павла Букина с заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Тофигом Рафиевым в рамках проходящей 27-30 сентября в Баку второй международной выставки оборонной промышленности ADEX-2016.

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"Во время встречи с делегацией Министерства обороны Азербайджанской Республики, во главе с заместителем министра обороны - генерал-майором Фуадом Мамедовым, стороны обсудили вопросы поставок украинскими предприятиями спецтехники для обслуживания и ремонта бронетехники заказчика, возможности модернизации противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» и вопросы состояния реализации действующих контрактов, а также перспективные направлений сотрудничества", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе данной выставки на объединенном стенде "Укроборонпрома" представлена продукция 19 предприятий-участников, производящих военную технику. Украина, в частности, представляет танк "Оплот", бронетранспортеры БТР-3, БТР-4 и "Витязь", боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2Ди, тактический бронированный автомобиль "Барс-8" и КрАЗ "Фиона". Также на стенде представлены натурные образцы и макеты авиационной, морской и радиолокационной отечественной техники, артиллерийского и огнестрельного оружия, а также средства личной защиты военных.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках своего участие в оружейной выставке «ADEX» (Азербайджан) представила новый боевой модуль «Тайпан», технические характеристики которого отвечают лучшим западным образцам. Боевой модуль установлен на бронеавтомобиль «AZCAN», представляющий совместную разработку Азербайджана и Канады.

Оборонная выставка «ADEX» проходит в Азербайджане во второй раз и объединяет образцы вооружений для сухопутных, военно-воздушных войск и военно-морского флота.

Госкомпания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий – производителей спецтехники.