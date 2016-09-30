ОПЗ хочет подписать с "Нафтогазом" договор о поставке газа для возобновления работы

Одесский припортовый завод (ОПЗ) планирует 4 октября подписать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" договор о поставке газа для того, что возобновить работу завода, которая была прекращена в начале августа этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, который готовит 99,6% акций ОПЗ к повторной приватизации в начале ноября.

Ранее Кабинет министров принял решение о бесперебойной поставке "Нафтогазом" до 300 миллионов кубометров газа на Одесский припортовый завод до 31 декабря 2016 года.

"На вторник, 4 октября, запланировано подписание договора с НАК "Нафтогаз" о поставке газа, после чего завод будет запущен", - отметила пресс-служба ФГИУ.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявлял, что неработающий Одесский припортовый завод, остановивший свою деятельность в начале августа из-за отсутствия поставок газа, несет около 7-9 миллионов гривень убытков ежемесячно.

На данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллионов долларов, штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны - 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.

В августе завод остановил свою работу после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц.

По мнению Билоуса, для полноценной работы предприятия необходимо 100 миллионов долларов оборотных средств.

Билоус считает, что стартовую цену ОПЗ на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.