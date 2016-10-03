СМИ рассказали, как должностные лица разворовали 24 миллиона на Житомирском бронетанковом заводе

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев, отмечая, что предприятию эти деньги были перечислены для исполнения оборонного заказа.

Как пишет автор, не брезговали должностные лица данного госпредприятия и банальным воровством. Следователям национальной полиции в Житомирской области удалось установить, что в октябре 2014 г. директором завода было принято решение изъять из неприкосновенных запасов мобилизационного резерва 20 двигателей для бронетехники УТД-20, которые были вскоре вывезены в неизвестном направлении с территории завода.

Государственным аудитом Госфининспекции было установлено, что ущерб составил почти 7 млн грн, отмечается в статье. Как пояснил в ходе расследования директор, эти двигатели якобы принадлежали ООО "НВК "Техимпекс". "Да, именно тому предприятию из села Засупоевка в 100 км от столицы, которое являлось владельцем крупнейшего частного арсенала боевой техники и оружия, которые по различным схемам выводились из армии и продавались на внутреннем рынке, а затем снова перепродавались через государственных посредников за рубеж", - отмечает Менделеев.

По его информации, двигатели для бронетехники фигурируют и в уголовном производстве военной прокуратуры Западного региона, открытом по факту поставки ГП "Львовский бронетанковый завод" Минобороны 40 российских двигателей В-46-6 для Минобороны. Как оказалось, в конце 2015 г. Минобороны перечислило "Львовскому бронетанковому заводу" 28,5 млн грн. бюджетных средств за указанные двигатели и другие комплектующие к бронетехнике. В ходе этой операции служебные лица воинской части подписали акты приема на баланс упомянутого имущества без наличия самих изделий, а также без соответствующей технической документации, паспортов завода производителя и, естественно, без проверки их технического состояния ввиду физического отсутствия двигателей.

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Как удалось установить следователям, пишет Менделеев, эти самые двигатели были приобретены "Львовским бронетанковым заводом" в 2010 г. у Минобороны через одного из государственных посредников как излишнее военное имущество по 40 тыс. грн за штуку. На момент приобретения двигатели уже прошли капремонт, им была присвоена вторая категория, с которой они и вошли в перечень излишнего имущества.

Ключевым нюансом в свежей сделке было то обстоятельство, что в 2015 г. эти же двигатели — "В-46-6" — были выкуплены министерством "назад" по цене, в среднем, в 10—15 раз превышающей сумму их продажи в 2010-м, и уже как новые изделия.

"Для несведущих в этой кухне поясню, что для ремонта и модернизации военное имущество, в отличии от излишнего, не продается, а по соответствующему договору передается предприятиям для проведения подобных работ", - отмечает автор статьи.

"Совершенно очевидно, что в ходе расследования необходимо будет установить, кто из должностных и служебных лиц Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил принимал в 2010 г. решение о внесении этих изделий в перечень излишнего имущества для его реализации, а также, кто принимал в 2015 г. решение о необходимости закупки тех же двигателей, превратив их в новые, будучи осведомленным в том, что производятся они только российскими предприятиями", - говорится в материале.

Менделеев отмечает, что изложенные факты не является тайной следствия и базируются на материалах уголовных производств (реквизитами которых располагает ZN.UA - Ред.) из разных ведомств — СБУ, Национальной полиции, фискальной службы, прокуратуры и МВД — практически из всех регионов Украины.

Ранее военной прокуратурой на Житомирском бронетанковом заводе обнаружена недостача двигателей на 6,8 миллионов гривень.