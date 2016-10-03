"Антонов" заказал ремонт двигателей для самолетов "Руслан" и "Мрия" арабскому сервис-центру россиян

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

К августу 2017 года должны капитально отремонтировать шесть двигателей ВСУ ТА-12 для эксплуатации на транспортных самолетах гражданской авиации Ан-124-100 и Ан-225.

"Aerosila Gulf FZC" (ОАЭ) – центр сервисного обслуживания, создан российским ОАО "НПП "Аэросила" в эмиратскому аэропорту Шарджа в 2005 году.

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По данным "ВГЗ", в июне 2015 года "Антонов" заключил с арабской компанией сделки на $2,10 млн, а в апреле 2016 года – на $2,36 млн.

"Аэросила" не входит в государственные интегрированные структуры типа "Ростех", но правительство России участвует в управлении ею по праву "золотой акции". В 2008-2014 годах предприятие получило в Украине господрядов на 269,21 млн руб.

Ранее УНИАН сообщал, что государственное предприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных и пассажирских самолетов - планирует до конца года свернуть все имеющиеся ранее совместные проекты с российской транспортной компанией «Волга-Днепр», которая эксплуатировала, в том числе, самолеты Ан-124 «Руслан».