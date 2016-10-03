Стратегия Гройсмана по возрождению сельхозмашиностроения реалистична - эксперты

К такому выводу приходят авторы статьи «Станет ли трактор локомотивом?», опубликованной на сайте «Комментарии»

Реальность этих прогнозов, считают журналисты, подтверждается заявлением Владимира Гройсмана, сделанным в понедельник, 26 сентября. «У нас есть огромная потребность в украинских тракторах. Десятки тысяч единиц нам нужны сегодня на полях Украины, а мы пока не можем их производить, хотя мощности у нас есть», - рассказал премьер-министр. По его словам, нашей стране необходимо использовать имеющиеся ресурсы и возможности для производства сельскохозяйственной техники, которая может быть задействована в аграрном секторе. «Надо создавать дополнительную стоимость именно в Украине, не покупать за границей, а создавать в Украине с достаточно большим компонентом локализации», - отметил Гройсман.

Авторы статьи обращают внимание на тот факт, что еще раньше эту тему поднимал министр внутренних дел Арсен Аваков во время VIII Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!». Именно во время этого мероприятия представитель правительства поднял вопрос о блокировании деятельности ХТЗ. «Он рассказал о недавнем обсуждении этой проблемы с Президентом Украины Петром Порошенко и выразил уверенность в том, что ситуация благополучно разрешиться в скором времени», - говорится в статье.

Авторы материала подчеркивают: тот факт, что «генеральной линией» правительства стало внимание к инвестициям и агропромышленному комплексу, был позитивно воспринят экспертным сообществом. «Индустриализация практически всех стран начиналась с пищевой промышленности, которая имеет наиболее быструю оборачиваемость и приносит быструю отдачу на инвестиции. Финансы, инвестиции обязательно поступят в случае разработки серьезных, прозрачных и долгосрочных стратегий развития Украины», - цитируют журналисты Сергея Феофилова, генерального директора компании «УкрАгроКонсалт».

С необходимостью скорейшего восстановления нормальной работы производителей сельскохозяйственной техники, к которым относится и Харьковский тракторный завод, согласен Дмитрий Титаренко, генеральный менеджер форума «Агропорт». «Отрасль нуждается в глобальных реформах, которые охватывают множество направлений. И, безусловно, необходима политическая воля, чтобы новые команды и новые кадры могли эффективно решать внутренние вопросы наших промышленных гигантов», - сказал эксперт.