Житомирский бронетанковый завод нашел замену российским двигателям (видео)

Украинские БМП получат немецкие двигатели.

Для украинских боевых машин пехоты отныне вместо российских агрегатов - "УТД" - на БМП будут стоять немецкие двигатели "Дойтц". Читайте такжеСМИ рассказали, как должностные лица разворовали 24 миллиона на Житомирском бронетанковом заводе Над адаптацией немецких двигателей конструкторы Житомирского завода работали три месяца.

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