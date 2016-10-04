КБ "Южное" начало испытания нового ракетного комплекса для армии

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Несмотря на полное отсутствие государственного заказа и соответствующего финансирования, ГП "КБ "Южное" завершает разработку и уже начало опытную отработку нового оперативно-тактического ракетного комплекса. Все работы предприятия и всей кооперации выполняются за счет средств, привлекаемых ГП "КБ "Южное" от иностранных заказчиков", – заявили в ГКБ "Южное".

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Других подробностей относительно разработанного ракетного комплекса не сообщили.

Одновременно в конструкторском бюро заявили, что Министерство обороны готово поставить комплекс на вооружение украинской армии.

"Сейчас министерство обороны крайне заинтересовано результатам этих работ и выражает готовность поставить такой комплекс на вооружение Вооруженных сил Украины", – заявили в "Южном".

Пока не ясно, о каком именно ракетном комплексе идет речь. По заявлениям украинских чиновников и данным прессы, сейчас "Южное" разрабатывает сразу несколько ракетных комплексов. Сообщали, в частности, о проектах "Ольха" и "Гром", а также управляемой крылатой ракете "Коршун".