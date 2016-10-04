В Украине разработали комплекс разведки "Тень"

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Особенностью этого комплекса являются широкие возможности по пеленгации как аналоговых, так и цифровых УКВ радиостанций в диапазоне 30-3000 МГц, на расстояниях 25-35 км. Аппаратура комплекса позволяет обнаруживать, перехватывать и записывать радиопередачи противника, а программное обеспечение и оборудование раскрывает шифрованные передачи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основными преимуществами комплекса "Тень" является более широкий диапазон, современная элементная база, высокая степень автоматизации при относительно небольшой стоимости, а также мобильность, которая позволяет осуществлять непосредственное сопровождение войск.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный концерн "Укроборонпром" занял 68 место в ежегодном мировом рейтинге производителей вооружений аналитического издания Defense News. При этом государственный концерн по сравнению с прошлым годом совершил скачок в рейтинге сразу на 24 позиции.