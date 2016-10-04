Закон о повышении экспортной пошлины на металлолом вступает в силу 5 октября

Закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома, сегодня опубликован в газете "Урядовий кур’єр" и вступает в силу с 5 октября.

Ранее украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

Верховная Рада весной текущего года приняла необходимый закон, однако он был ветирован президентом. 12 июля ВР снова приняла данный закон, включив в него предложения гаранта.

При этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк в августе текущего года заявил, что принятый Верховной Радой 12 июля закон, согласно нормам Конституции, считается одобренным президентом с начала августа.

По словам Галасюка, Конституция отводит главе государства на подписание закона 15 дней, которые истекли в начале августа. Однако подписание принятого Радой закона с правками президента откладывалось по неизвестным причинам, а документ опубликовали лишь сегодня, 4 октября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 июля 2016 года поддержала принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры" с правками президента.

Президент Петр Порошенко не подписал данный закон после его принятия Радой 22 апреля текущего года, поскольку он, по мнению гаранта, не соответствует обязательствам Украины в рамках соглашения со Всемирной организацией торговли.

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Президент предложил оставить норму об отмене регистрации контрактов на экспорт металлолома на постоянной основе, хотя ранее предлагалось отменить ее на три года. При этом период повышения ставки экспортной пошлины на металлолом предложено установить сроком на один год вместо ранее предложенных трех лет.

Ранее, во время рассмотрения законопроекта в апреле текущего года, депутат Юрий Левченко (ВО "Свобода") заявлял, что законопроект направлен на поддержку металлургии, однако это означает поддержку лишь двух собственников основных предприятий отрасли. Он заявил, что это нововведение не даст никаких позитивных эффектов для работников этих предприятий или бюджета с точки зрения налоговых поступлений.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №3868, данный документ направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах путем увеличения предложения металлолома на внутреннем рынке. Также ожидается рост поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом и создания дополнительной добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки данного дефицитного сырья.