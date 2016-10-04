Повышение акцизов на табак приведет к снижению налоговых поступлений - эксперт

Об этом в своем блоге «Уроки фискальной алгебры-2017: дело – табак» пишет главный редактор «Деньги.ua» Александр Крамаренко.

По его словам, предложенное Минфином повышение адвалорной ставки акциза на четверть не пропорционально темпам инфаляции. «Если учесть, что инфляция составит по итогам года максимум 14-15%, а скорее всего – меньше 12%, то акцизы увеличиваются в два-два с половиной раза сильнее, чем росла инфляция», - констатирует эксперт. Крамаренко отмечает, что в меморандуме МВФ идет речь о повышении акцизов пропорционально темпам инфляции – «Там ничего нет по поводу их увеличении вдвое-втрое быстрее инфляции».

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Эксперт также отмечает, что инициатива Минфина приведет к падению производства и снижению налоговых поступлений. «Судя по самым оптимистичным расчетам, приводившимся во время презентации табачно-акцизного проекта, прирост сбора акцизов при увеличении ставок примерно на треть составит около 15% - 36 млрд грн. против ожидаемых в нынешнем году 30-32 млрд грн. Что означает падение производства примерно на 15-17%. Пропорционально упадут НДС (20%), «розничный» акциз (5% с оборота) и другие налоги. Что приведет к суммарному снижению налоговых поступлений – и спорить можно только о том, на сколько именно они снизятся», - пишет Крамаренко.

По прогнозам эксперта, производство может снизится сильнее, чем на 15-17%. «Не секрет же, что часть украинских сигарет утекает «серыми» каналами на рынки сопредельных европейских государств – за счет разницы в цене, которая вызвана более разумными до сих пор акцизами в Украине. Повышение акцизов этот стимул резко подрубит, «серый» экспорт сократится», - констатирует специалист.

Скептически Крамаренко оценивает и заявления о сокращение табакокурения. «Есть обоснованные (вспомним последствия от подорожания водки в 2016 году) опасения, что рост цен приведет скорее к перетоку курильщиков в сегмент дешевых сигарет и притоку контрабанды из РФ и Белоруссии», - пишет эксперт.