Рада отменила ввозную пошлину на металлолом

За принятие закона «О внесении изменений в закон Украины «О Таможенном тарифе Украины» относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» в первом чтении проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщил, докладывая по законопроекту №3873, что данный законопроект направлен на бесперебойную поставку сырья на металлургические предприятия.

«Что может быть проще, чем понять, что местного производителя необходимо обеспечивать сырьем в бесперебойном режиме и делать сырье как можно более дешевым», - сказал депутат.

Глава Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, выступая с трибуны, что Кабинет министров поддерживает данный законопроект, однако просит учесть требования к срокам вступления в силу, поскольку нельзя менять ставки налогов на протяжении бюджетного года. При этом возможные потери бюджета составляют 3 млн грн. Кабмин поддержал принятие данного законопроекта за основу и в целом.

Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект, как и ранее принятый «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры», направлен на оперативную ликвидацию дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры.

«Согласно данным объединения предприятий «Металлургпром», дефицит лома за 9 месяцев 2015 года в Украине вырос до 600 тыс. тонн, тогда как еще в 2014 году он составлял менее 100 тыс. тонн. Такая динамика дефицита создает предпосылки для увеличения доли более дорогого чугуна в сталелитейной шихте, наращивания импорта лома и горячебрикетированного железа», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 июля 2016 года поддержала принятие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» с правками президента.

Данный закон предусматривает повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома и вступает в силу с 5 октября 2016 года.