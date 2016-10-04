Одесский припортовый завод возобновил работу после начала поставок газа "Нафтогазом"

Крупное химическое предприятие Одесский припортовый завод (ОПЗ), который в августе остановил свою деятельность из-за отсутствия поставок газа, возобновил работу после начала подачи голубого топлива «Нафтогазом Украины».

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), который готовит 99,6% акций завода к повторной приватизации ноябре этого года.

Ранее Кабинет министров принял решение о бесперебойной поставке «Нафтогазом» до 300 млн куб. м газа на Одесский припортовый завод до 31 декабря 2016 года.

«По информации Одесского припортового завода, 03 октября 2016 года состоялся наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» по согласованию контракта на поставку газа ОПЗ», - отметила пресс-служба ФГИУ.

Как отметили в фонде, по результатам собрания набсовета было принято решение с 4 октября возобновить поставку газа на ОПЗ. Сейчас завод начал работу.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявлял, что неработающий Одесский припортовый завод несет около 7-9 млн грн убытков ежемесячно.

На данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 млн долл., штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 млн долл., другие задолженности внутри страны - 840 млн грн, или около 32 млн долл.

В начале августа завод остановил свою работу после того, как «Укртрансгаз» сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц.

По мнению Билоуса, для полноценной работы предприятия необходимо 100 млн долл. оборотных средств.

Билоус считает, что стартовую цену ОПЗ на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 млн долл. с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 млн долл.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.