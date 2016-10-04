Рада намерена ввести налоговые льготы для участников индустриальных парков

За принятие законопроекта №2554а-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно развития отечественного производства путем стимулирования привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки» в первом чтении проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщил, докладывая по законопроекту, что индустриальные парки могут стать одним из основных инструментов привлечения инвестиций в Украину и развития производства в стране.

«Этот законопроект предусматривает особенности налогообложения, которые будут действовать на временном основании... Эти законопроекты не несут никакого фискального риска для бюджета, поскольку они будут распространяться лишь на новые инвестиции и новосозданные производства», - сказал Галасюк.

Глава Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, выступая с трибуны, что законопроект включает четкий перечень критериев для участников индустриальных парков, которые могут иметь право на льготное налогообложение. При этом все льготы по местным налогам могут устанавливаться местными органами власти.

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«Для того, чтобы убрать все разночтения, чтобы обозначить единый подход к участникам индустриальных парков, мы выписали все четкие критерии для тех, кто может пользоваться такими льготами», - сказала Южанина.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль компании-участники индустриальных парков, а на следующие пять лет установить ставку вдвое меньше базовой (сегодня 8%).

Также предлагается освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования и комплектующих резидентами индустриальных парков, если такие материалы используются ими для обустройства индустриальных парков или для осуществления хозяйственной деятельности в их пределах.

Временно освободить резидентов индустриальных парков от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, земельного налога за земельные участки и арендной платы за пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности, на которой создан индустриальный парк.

Также Рада приняла в первом чтении сопутствующий законопроект №2555а-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно развития отечественного производства путем стимулирования привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки». В данном законопроекте указывается исключительный перечень оборудования, комплектующих и материалов, которые не являются подакцизными товарами и ввозятся инициаторами создания и управляющими компаниями индустриальных парков без уплаты таможенных платежей для обустройства и осуществления хозяйственной деятельности в индустриальных парках.

За принятие законопроекта №2555а-д в первом чтении проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госинвестпроекта, в Украине на данный момент зарегистрировано 17 индустриальных парков.

Верховная Рада в ноябре прошлого года приняла закон, который упрощает процедуры создания и функционирования индустриальных парков и управления ими, для привлечения инвестиций в развитие производства в Украине.