С сегодняшнего дня экспортная пошлина на металлолом выросла в три раза

В Украине сегодня, 5 октября, вступил в силу закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома, который был опубликован в газете "Урядовий кур’єр" 4 октября.

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Ранее украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

Верховная Рада весной текущего года приняла необходимый закон, однако он был ветирован президентом. 12 июля ВР снова приняла данный закон, включив в него предложения гаранта.

При этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк в августе текущего года заявил, что принятый Верховной Радой 12 июля закон, согласно нормам Конституции, считается одобренным президентом с начала августа.

По словам Галасюка, Конституция отводит главе государства на подписание закона 15 дней, которые истекли в начале августа. Однако подписание принятого Радой закона с правками президента откладывалось по неизвестным причинам, а документ опубликовали лишь 4 октября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 июля 2016 года поддержала принятие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» с правками президента.

4 октября Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отмену ввозной пошлины на металлолом, которая сегодня составляет 5%.