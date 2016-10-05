Апелляционный суд снял арест со счетов Одесского припортового завода

Одесский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Одесской области об аресте счетов Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, который готовит предприятие к повторной приватизации в ноябре этого года.

В конце августа Хозяйственный суд Одесской области арестовал все счета ОПЗ по иску группы компаний "Укргаз" о взыскании с завода основного долга в размере 100,64 миллиона гривень, штрафа 4,05 миллиона гривень, а также пени в размере почти 1,7 миллиона гривень.

"Одесский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ОПЗ и отменил решение об аресте денежных средств, которые находятся на всех счетах Одесского припортового завода", - отметила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа без участия сторон Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск группы компаний "Укргаз" о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех счетах Одесского припортового завода.

На данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллиона долларов, штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны - 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.

В начале августа завод остановил свою работу после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц. Завод возобновил свою работу 4 октября после начала поставок газа "Нафтогазом".

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус считает, что стартовую цену ОПЗ на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.