Апелляционный суд снял арест со счетов Одесского припортового завода
Одесский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ОПЗ и отменил решение об аресте денежных средств, которые находятся на всех счетах Одесского припортового завода.
Одесский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Одесской области об аресте счетов Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, который готовит предприятие к повторной приватизации в ноябре этого года.
В конце августа Хозяйственный суд Одесской области арестовал все счета ОПЗ по иску группы компаний "Укргаз" о взыскании с завода основного долга в размере 100,64 миллиона гривень, штрафа 4,05 миллиона гривень, а также пени в размере почти 1,7 миллиона гривень.
"Одесский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ОПЗ и отменил решение об аресте денежных средств, которые находятся на всех счетах Одесского припортового завода", - отметила пресс-служба.
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Как сообщал УНИАН, 28 августа без участия сторон Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск группы компаний "Укргаз" о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех счетах Одесского припортового завода.
На данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллиона долларов, штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны - 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.
В начале августа завод остановил свою работу после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц. Завод возобновил свою работу 4 октября после начала поставок газа "Нафтогазом".
Глава Фонда госимущества Игорь Билоус считает, что стартовую цену ОПЗ на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.
Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.