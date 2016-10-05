Акционеры ОПЗ решили направить на выплату дивидендов почти 164 миллионов

Акционеры Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,6% акций которого Фонд государственного имущества Украины намерен повторно выставить на аукцион в конце ноября, приняли решение направить на выплату дивидендов 163,89 миллиона гривень (около 0,21 гривни на простую акцию) по результатам работы предприятия в 2015 году.

Об этом говорится в протоколе внеочередного собрания акционеров, опубликованном на сайте ОПЗ.

Сумма дивидендов составляет 75% чистой прибыли завода в 2015 году. Дивиденды будут выплачены через депозитарную систему Украины в период с 1 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года.

Кроме того, акционеры решили направить по 21,85 миллиона гривень в резервный капитал и фонд развития производства, 6,56 миллиона гривень – в фонд социального обеспечения, 4,37 миллиона гривень – в фонд потребления.

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Как сообщал УНИАН, на данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллиона долларов, штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны – 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.

В начале августа завод остановил свою работу после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтвержденной заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц. Завод возобновил работу 4 октября после начала поставок газа "Нафтогазом".

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус считает, что стартовую цену ОПЗ на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Завод в 2015 году получил чистую прибыль в размере 218,5 миллиона гривень, тогда как 2014 год компания закончила с 270,5 миллиона гривень чистого убытка.