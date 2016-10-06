Скандал вокруг "Дозор-Б": в ИС узнали о новых недочетах в производстве бронемашин

Однако "следов" официальных заключений по обстрелам найти не удается, пишет на своей странице в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

При этом он рассказал, что на его депутатские обращения на ЛБТЗ отвечать почему-то не спешат.

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"Не удалось найти информацию об акте представителя заказчика №4762 (военприемка на ЛБТЗ) о принятии ББМ "Дозор-Б", хотя официально на сегодня как минимум 10 этих машин уже находятся в войсках. На адрес военприемки мною также отправлено соответствующее депутатское обращение – надеемся, там дадут исчерпывающий ответ", - пишет Тымчук.

Также, по его словам, конфиденциальные источники утверждают, что в ходе испытаний было выявлено несоответствие толщины крыльев корпуса конструкторской документации, зафиксировано изменение характеристик люков бойниц после термообработки, при изготовлении корпусов нарушался технологический процесс сварки.

"Потому с нетерпением ждем официальных ответов", - подытожил Тымчук.

Ранее "Укроборонром" опроверг сообщение СМИ об использовании брони российского производства для бронеавтомобилей "Дозор-Б".