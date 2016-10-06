"Антонов" испытал английские шины для своих самолетов "Руслан" и "Мрия"

Государственный самолетостроительный холдинг «Антонов» провел испытания шин производства британской компании Dunlop Aircraft Tyres Limited для дальнейшего их использования при оснастке сверхтяжелых самолетов Ан-124-100 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

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Как сообщили в пресс-службе «Антонов», программа испытаний состояла из полетов с взлетным весом 340 т, 360 т и 402 т при различных предельных значениях центровок. Все испытания, как отмечается, проходили с участием ведущих специалистов Dunlop Aircraft Tyres Limited.

Комментируя перспективы сотрудничества отечественного предприятия с британской компанией, президент «Антонова» Александр Коцюба подчеркнул, что протестированные шины были разработаны специально для украинских самолетов.

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«Мы имеем хороший опыт сотрудничества с компанией Dunlop Aircraft Tyres - единственным в мире производителем авиационных шин - по программе региональных реактивных самолетов семейства Ан-148 / Ан-158. Наше сотрудничество по оборудованию «Русланов» новыми шинами также началось успешно, о чем свидетельствуют результаты испытаний самолета с новыми шинами. В перечень преимуществ продукции Dunlop Aircraft Tyres следует отнести то, что она сертифицирована по европейским нормам EASA и имеет приемлемую цену», - цитирует пресс-служба Коцюбу.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. Госхолдинг намерен в 2017 году полностью завершить программы импортозамещения российских комплектующих при строительстве своих самолетов, а также модернизации парка транспортных самолетов Ан−124−100, которые эксплуатируются в составе авиакомпании «Авиалиний Антонова».