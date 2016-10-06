"АвтоКрАЗ" произвел броневик с автопилотом

Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" на базе бронированного автомобиля "КрАЗ-Спартан" произвел первый отечественный военный автомобиль оборудованный автопилотом.

Как сообщает пресс-служба ПАО "АвтоКрАЗ", автомобиль изготовлен ПАО "АвтоКрАЗ" совместно с Запорожской инжиниринговой компанией "ИнфокомЛТД".

Согласно сообщению, на "КрАЗ-Спартане" установлен отечественный автопилот Pilotdrive, разработанный запорожской компанией, он оснащен комплексом специальных датчиков, позволяющих легко распознавать ширину дороги, а также находящиеся вокруг него препятствия. В их числе тепловизор с системой автоматического целеуказания и захвата, видеокамера с охватом 360˚, передний и задний радары для обнаружения препятствий, дальномер, датчик распознавания присутствия человека в радиусе 18 метров.

"Система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунды, что позволяет автомобилю мгновенно реагировать на препятствия. Управление беспилотным "КрАЗ-Спартаном" может осуществляться с помощью планшета, "умной перчатки" или операторской станции", - сообщили на предприятии.

Также на "АвтоКрАЗе" сообщили, что связь с автомобилем осуществляется по цифровым радиоканалам передачи данных WiFi/Wimax, радиус связи от 10 км до 50 км. Дополнительно беспилотник оснащен программно-аппаратным комплексом "SmartDrive" и обучением в реальном режиме времени "Teach-inDrive", в котором система запоминает заданный маршрут. Координаты следования для занесения в базу передаются по GPS через спутник.

Основная цель создания беспилотного бронированного автомобиля "КрАЗ" – помощь военным в зоне боевых действий для минимизации рисков и сохранения жизни личного состава при выполнении различных тактических задач.

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"КрАЗы" на автопилоте отлично справятся с перевозкой боеприпасов, продовольствия, топлива, медикаментов в зону боевых действий и раненных из этой зоны. Как правило, такие передвижения связаны с большими рисками быть подбитыми, а в небольшой и маневренный беспилотник "КрАЗ-Спартан" попасть будет непросто. Но если даже и подобьют, то никто не пострадает", - отмечается в сообщении.

Автомобиль уже прошел ходовые испытания на заводском полигоне.

Презентация инновационного украинского продукта – первого отечественного "беспилотника" "КрАЗ-Спартан", состоится на выставке "Оружие и безопасность", которая будет проходить в Киеве 11-14 октября», - сказали в пресс-службе предприятия.

Справка УНИАН. ПАО "АвтоКрАЗ" - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов. Освоил серийное производство бронированных автомобилей в 2013 году.

"КрАЗ Спартан" — бронированный автомобиль, разработанный для транспортирования личного состава в условиях повышенной опасности. Может противостоять баллистическим угрозам под любым углом. Оборудован дизельным двигателем мощностью 300 л.с. и автоматической трансмиссией. Рассчитан на 2 члена экипажа и 6 посадочных мест.