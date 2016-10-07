Первый "умный" украинский броневик: "АвтоКрАЗ" испытал военное авто с автопилотом (фоторепортаж, видео)

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Основная цель создания беспилотного бронированного автомобиля "КрАЗ" – помощь военным в зоне боевых действий для минимизации рисков и сохранения жизни личного состава при выполнении различных тактических задач.

Автомобиль уже прошел ходовые испытания на заводском полигоне.

Ранее "АвтоКрАЗ" в конце июля закончил выполнение гособорнзаказа на этот год для Министерства обороны Украины.