Первый "умный" украинский броневик: "АвтоКрАЗ" испытал военное авто с автопилотом (фоторепортаж, видео)
10:14, 07 октября 2016Промышленность
1477
Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" произвел первый отечественный военный автомобиль, оборудованный автопилотом.
На сайте компании опубликованы соответствующие фото и видеозапись.
Читайте также"АвтоКрАЗ" произвел броневик с автопилотом
Основная цель создания беспилотного бронированного автомобиля "КрАЗ" – помощь военным в зоне боевых действий для минимизации рисков и сохранения жизни личного состава при выполнении различных тактических задач.
Автомобиль уже прошел ходовые испытания на заводском полигоне.
Ранее "АвтоКрАЗ" в конце июля закончил выполнение гособорнзаказа на этот год для Министерства обороны Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter