Украина должна отойти от сырьевого типа экономики - Гройсман

Украина должна отойти от сырьевой ориентации экономики и начать производство национального продукта, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках рабочей поездки по предприятиям Киевской области.

"Украина имеет достаточно возможностей, чтобы производить свой конкурентный продукт. Мы должны отойти от сырьевой ориентации экономики. Сырьевой тип экономики, который был в нашей стране, должен отойти в историю", - сказал глава правительства.

При этом Гройсман напомнил, что Украина не использует свой потенциал на полную мощность. И для того, чтобы исправить ситуацию, правительство готово создать эффективные инструменты - а именно Офис продвижения инвестиций и Национальный комитет восстановления промышленности.

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"45-милионная страна с такими возможностями должна быть самодостаточной, экономически сильной и независимой, социально справедливой", - сказал глава правительства.

Ранее глава правительства подчеркивал, что Украина располагает широким спектром возможностей, эффективное использование которых позволит нашей стране обеспечить качественный экономический прорыв, включающий реформу сферы обороны, внедрение ведущих научных разработок, развитие сферы переработки и производство продукта с большой добавленной стоимостью.

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1%, а в 2017 году - на уровне 3%. В дальнейшем ежегодный рост ожидается на уровне не менее 4% ВВП. Вместе с тем, по оценкам экспертов, Украина при должном объеме инвестиций и росте промышленного производства может демонстрировать более значительный рост - на уровне 6-7% в год.