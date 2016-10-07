Гройсман поддерживает создание в Украине индустриальных парков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает создание в Украине инвестиционно привлекательных индустриальных парков, международного арбитража для решения коммерческих споров, а также экспортно-кредитного агентства.

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Об этом он заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

"Я абсолютно полностью поддерживаю идею создания индустриальных парков. Я за то, чтобы вся Украина стала индустриальным парком. Но нужно двигаться пошагово. Мы должны создать индустриальные парки, в которых будут привлекательные условия привлечения инвестиций по сравнению с нашими соседями", - сказал он.

Кроме того, Гройсман поддержал идею создания в Украине международного арбитража для решения коммерческих споров, а также экспортно-кредитного агентства.