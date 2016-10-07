В Украине растут цены производителей промпродукции

Цены производителей промышленной продукции в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, августом, выросли на 2,6%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в сентябре выросли на 19,6%, по сравнению с декабрем 2015 года - на 22,1%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в августе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2016 года, выросли на 0,2%.