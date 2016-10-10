Samsung приостановил производство на экспорт смартфонов Galaxy Note 7 - СМИ

Южнокорейская компания Samsung Electronics временно прекратила производство на экспорт смартфонов Galaxy Note 7 в связи с появившимися ранее сообщениями о возгорании их аккумуляторов, передает агентство Рёнхап со ссылкой на анонимный источник.

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"Эта мера касается, в частности, завода Samsung во Вьетнаме, который занимается международными поставками", - приводит слова источника южнокорейское агентство.

Продажи модели Note 7 начались в Южной Корее 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после того, как появились сообщения о возгораниях во время подзарядки, в частности в США, самой Южной Корее и на Тайване, сообщает Прайм.

В Америке компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности, отмечает Рёнхап. В то же время, по его данным, пока никто не объявлял о расследованиях семи случаев возгорания в Южной Корее, о которых сообщалось в печати.

Всего по состоянию на сентябрь в Южной Корее было продано около 400 тысяч смартфонов этой модели. Компания согласилась тогда обменять их на новые смартфоны или аннулировать контракт на подключение к мобильной сети оператора.