Дело относительно незаконного экспорта древесины из Львовщины передали в суд

Прокуратура Львовской области направила в суд обвинения в отношении одного из участников группы, которая занималась незаконным экспортом древесины. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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Согласно сообщению, лица незаконно получали сертификаты о происхождении лесоматериалов и осуществляли экспорт древесины на основании поддельной документации, при этом фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 600 тыс. грн.

Материалы в отношении одного из участников преступной схемы выделено в отдельное производство и направлено в суд с обвинительным актом. Действия указанного лица квалифицированы по ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 212 УК Украины.

Речь идет о создании фиктивного предприятия и пособничество в уклонении от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет налогов в крупных размерах. Максимальное наказание по указанным статьям – 3 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) и лишение права занимать соответствующие должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

Досудебное расследование в отношении двух других фигурантов дела продолжается.

В то же время продолжается расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму около 10 млн грн одному из государственных лесхозов по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 августа прокуратура Львовской области совместно с работниками Управления защиты экономики раскрыли схему незаконной вырубки леса с его последующим экспортом за границу.