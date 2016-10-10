СМИ узнали подробности о новой украинской бронемашине "Атаман 6х6" (фото)

Разработчики планировали создать платформу/бронетранспортер 6х6 преимущественно для морской пехоты или подразделений, которым нужна боевая техника, способная уверенно преодолевать водные преграды. Фото новинки выложили на странице группы "Оружие Украины" в Facebook.

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"Атаман 6х6" разрабатывалась на основании совместного решения между НПО "Практика" и руководством ВСУ.

"Учитывая первые презентационные материалы, рассматривается как боевая платформа с полной массой до 16 000 кг. Одна из версий исполнения – бронетранспортер", - сообщили журналистам разработчики.

Машина выполнена по классической для большинства западных проектов схеме. Водитель сидит слева (по движению машины). Справа от него - двигатель. Дальше – боевое или десантное отделение (посадочных мест – до 10). В корме – аппарель. Машина оборудована независимой подвеской.

Главной изюминкой, как отмечают разработчики, должно стать оптимальное сочетание защищенности, огневой мощи и мобильности. Конструкция ходовой части созданной платформы позволяет обеспечить "Атаману" значительный запас как для дополнительного бронирования (если в этом будет потребность), так и для размещения различной боевой нагрузки.

Фактически это первая платформа 6х6, которая разработана и представлена в Украине отечественной компанией как образец завершенный для создания на его базе целой линейки боевых машин и машин обеспечения.