В Украине разработали новый бронированный армейский вездеход "Халк" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе КрАЗа.

"Новый бронеавтомобиль создан на базе вездехода КрАЗ-5233. Его конструктивное отличие от собрата 4х4 - КрАЗ-Шрек, - в отсутствии рамы. Все агрегаты автомобиля закреплены непосредственно на несущем корпусе. До 16 тонн (с 18-ти у Шрека) снизилась его полная масса, также заметно уменьшились высота всего изделия и его посадочная высота. Это значительно улучшило эргономику и эксплуатационные качества машины", - говорится в сообщении.

При этом днище бронекорпуса имеет V-образную конструкцию, что в случае подрыва рассеивает силу удара от взрыва, направленную на пассажиров.

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"Бронирование выполнено таким образом, что пуля, выпущенная под любым углом к поверхности автомобиля, не проникнет внутрь, не встретив на своем пути элементов брони. Кроме этого, минимизирована возможность прострела в результате рикошета", - рассказали в компании.

А противоминная защита - уровень 2а и 2б по STANAG 4569: подрыв мины (6 кг в тротиловом эквиваленте) под любым из колес или днищем автомобиля.

Все стекло - многослойное пуленепробиваемое, внутренний слой выполнен из двойного поликарбоната.

Скорость до 90 км/ч бронеавтомобилю КрАЗ-Халк позволяет развивать мощный 310-сильный дизельный мотор с турбонаддувом, он же обеспечивает высокую эффективность работы при экстремальных температурах от - 45 до +450С. А механическая девятиступенчатая коробка передач легко адаптирует автомобиль под конкретные условия эксплуатации. Автомобиль вмещает 12 человек экипажа.

КрАЗ-Халк - многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости класса MRАP (mineresistantambushprotected). Он предназначен для оперативной доставки личного состава воинских подразделений по всем видам дорог, бездорожью и местности, их огневой поддержки, для чего оснащен современным вооружением и средствами активной и пассивной защиты, а также транспортировки грузов и оборудования различного назначения.