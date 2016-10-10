"Укроборонпром" развенчал четыре мифа про "Дозор-Б"

Соответствующую запись концерн разместил на своем официальном сайте.

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Миф первый: "броня "Дозора-Б" плохая"

Как отметили в пресс-службе "Укроборонпрома", в бронемашине “Дозор-Б” используется броня из польской стали ARMSTAL-500, которая изготавливается Huta Stali Jakościowych S. A. в городе Сталева Воля. Она соответствует всем нормам и сертификатам, при чем по стандарту Европейского Союза. Именно эта сталь идет на бронемашины, которые воюют в странах-членах НАТО, например в бронемашине Rosomak.

Миф второй: "броню для "Дозора-Б" закупают в России"

"Сталь ARMSTAL-500 закупается в Польше, официально оформляется на таможне, во время чего уплачиваются пошлины и сборы, она проходит проверку", - уточнили в концерне.

Миф третий: "на заводе нашли кусок стали и отнесли на экспертизу "Южмашу"

В "Укроборонпроме" отметили, что государственное предприятие "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", который также известен под названием "Южмаш", не проводил каких-либо экспертиз стали от любых волонтерских организаций или отдельных волонтеров. "Южмаш" в своих лабораториях вообще не проводит исследования для сторонних лиц или организаций. О чем говорится в официальном сообщении от днепровского предприятия.

"К этому же официальное происхождение металла, который якобы передавался к анализу – "подобрали в одном из цехов". Почему именно этот кусок металла должен быть частью бронеплиты, никто объяснить так и не смог", - говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Миф четвертый: "не показывают протокол обстрела – значит все плохо"

"Укрооборонпром" не показывает протоколы испытаний, которые кстати проходили в Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, из-за того, что в них содержатся данные, от которых зависят жизни бойцов", - пояснили в концерне.

Как отмечается, в этих протоколах полностью описано, какое оружие и пули использовались при тестовых обстрелах, с какой скоростью они летели, куда попадали: получив эти данные, враг будет знать об украинской технике все, что необходимо для ее уничтожения.

В связи с этим концерн просит не распространять мифы и другую ложную информацию, принимать во внимание то, что вопрос вооружения требует в первую очередь компетентного и взвешенного подхода.