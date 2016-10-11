Кабмин создал Национальный комитет промышленного развития

Кабинет министров на заседании в среду принял постановление о создании Национального комитета промышленного развития Украины, который призван способствовать производству товаров с высокой добавленной стоимостью и развитию различных отраслей промышленности для стимулирования экономического роста.

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При этом главой комитета является премьер-министр Владимир Гройсман, а исполнительным директором - народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд.

«Сейчас задание комитета - стать не просто структурой, а реальным механизмом диагностики проблем национальной промышленности, разработки механизмов реальных решений, я подчеркиваю, конкретных решений, которые дадут нам возможность получить качественный национальный продукт», - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, комитет будет сотрудничать с профильным заместителем министра экономического развития и торговли и соответствующими департаментами министерства. Кроме того, при комитете будет создан экспертный совет, который будет включать представителей профильного комитета Верховной Рады, правительства и президента, профсоюзов и реального сектора.

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«Мы разработаем все необходимые решения. Вы увидите, ситуация будет кардинально меняться», - подчеркнул Гройсман.

В свою очередь исполнительный директор нацкомитета Гиршфельд, присутствовавший на заседании правительства, подчеркнул, что деятельность комитета будет направлена на создание базы для развития промышленности на уровне национальной экономики с дальнейшим включением в цепочку поставок на экспортных рынках.

«Мы сегодня работаем на низкотехнологичной сырьевой базе. А нам нужно перейти, как и всем развитым странам, на высокотехнологичный экспорт товаров, который позволит стране иметь совсем другие социально-экономические показатели. Самым главным показателем является разрыв между интеллектуальным потенциалом, который существует у нас в стране, и той низкой добавленной стоимостью, которую генерирует наша промышленность. Ни одна страна в мире не имеет такого разрыва», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, идея создания Национального комитета промышленного развития была анонсирована правительством в конце сентября текущего года.

В Украине в августе 2016 года в годовом выражении, по сравнению с августом 2015 года, зафиксирован рост промпроизводства на 3,4% после падения на 0,2% месяцем ранее. По сравнению с июлем 2016 года, в августе зафиксировано падение промпроизводства на 0,8% после роста на 7% в июле к июню.

С начала года, за январь-август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%.