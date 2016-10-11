"Воин будущего": "Укроборонпром" показал беспилотный мини-бронетранспортер "Фантом" (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Фантом" – это дистанционно управляемый мини-бронетранспортер. Дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 км. Запас хода составляет до 20 км, управление осуществляется по защищенным радиоканалам или через волоконный кабель длиной 5 км.

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Кроме того, его можно оснастить высокоточным противотанковым ракетным вооружением.

Отмечается, что "Фантом" может доставлять боекомплекты и грузы через зоны, которые находятся под угрозой обстрела противника или в зоне риска заминировании, безопасно и быстро эвакуировать раненых с поля боя. На "Фантом" можно устанавливать различные виды вооружения для осуществления огневой поддержки.