САП обязала НАБУ расследовать злоупотребление властью Саакашвили для снижения цены ОПЗ (документ)

Об этом говорится в ответе заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого на обращение ряда народных депутатов в Генеральную прокуратуру Украины.

12 сентября 2016 депутаты фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, Павел Пинзенык, Александр Дроздик и депутат «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов подали в Генеральную прокуратуру Украины заявление о преступлениях председателя Одесской обладминистрации Михеила Саакашвили. Они заявили о противодействии законной хозяйственной деятельности, служебном подлоге,злоупотреблении служебным положением, заведомо ложномсообщении о преступлении (статьи 206, 364, 366, 383 Уголовного Кодекса Украины). Совершенные Саакашвили преступления, утверждают авторы заявления, повлеклитяжкие последствия для государства, в частности, материальные убытки более 6,5 млрд. грн. из-за снижения цены продажи Одесского припортового завода.

В ответ Генпрокуратура в лице заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Назара Холодницкогосообщила, что по результатам заявления народных депутатов, а также на основании имеющихся у прокурора других материалов, в Единый реестр досудебных расследований 7 октября 2016 внесены соответствующие сведения с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением). Уголовному производству присвоен номер 42016000000002785. Речь идет о преступных действиях, которые привели к уменьшению цены продажи ОАО «Одесский припортовый завод».

Проведение досудебного следствия поручено Национальному антикоррупционному бюро, надзор за соблюдением законов при проведении досудебного следствия в форме процессуального руководства осуществляется САП, говорится в документе.