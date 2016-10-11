"Укроборонпром" создает платформу для развития инноваций по американскому образцу
15:20, 11 октября 2016Промышленность
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что "Укроборонпром" создает платформу для развития инноваций – UkrARPA, которая позволит сконцентрировать передовую научную мысль и инвестиции.
"Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Укроборонпром" создает платформу для развития инноваций – UkrARPA. Инновационная платформа станет аналогом американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов, в недрах которой был создан Интернет", - рассказал президент.
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"UkrARPA позволит нам сконцентрировать передовую научную мысль и инвестиции. Это важный шаг в становлении Украины как сильного государства с мощной "оборонкой", - считает Порошенко.
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