Как прошло открытие выставки "Оружие и безопасность-2016" (фоторепортаж, видео)

Среди прочего во время открытия выставки состоялись показательные выступления военных формирований.

В торжественной части приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, а также представители иностранных делегаций.

Читайте также"Воин будущего": "Укроборонпром" показал беспилотный мини-бронетранспортер "Фантом" (видео)

Как сообщают организаторы, в рамках военной части выставки будут представлены следующие сегменты: вооружение и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя; техника и вооружение Сухопутных войск; вооружение и экипировка правоохранительных органов; средства обеспечения пограничного контроля; военная авиация.

Гражданская часть экспозиции будет представлена широким ассортиментом охотничьего, спортивного, исторического и холодного оружия, товаров тактического назначения, для охоты и активного отдыха.

Как сообщал УНИАН, во время открытия выставки министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что на закупку вооружения и техники для украинской армии в 2017 году предварительно предусматривается около 12 миллиардов гривен.