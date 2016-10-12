Украина и Турция впервые подписали соглашение в сфере обороны: договорились о производстве РЛС

Как сообщает пресс-служба концерна, соглашение было подписано в рамках международной выставки "Оружие и Безопасность-2016", которая сейчас проходит в Киеве.

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Как отмечается, с турецкой стороны договор подписал первый заместитель председателя правления Havelsan Танерк Ювенчі, с украинской стороны – гендиректор "Укринмаша" Сергей Слюсаренко.

"Сегодня между Украиной и Турцией впервые был подписан подобный договор, который предусматривает взаимодействие стран в сфере обороны. Сотрудничество с Турцией не только позволяет получить гораздо более продвинутый продукт, но и открывает новые рынки, в частности стран НАТО", – отметил генеральный директор "Укринмаша" Сергей Слюсаренко.

По его словам, благодаря удачно проведенной подготовительной работе во время выставки была заключена уже коммерческая сделка. Напомним, меморандум о сотрудничестве с Havelsan “Укринмаш” подписал в апреле.

Как известно, международная выставка "Оружие и Безопасность" будет работать 11-14 октября. На ней предприятия ГК “Укроборонпром” презентуют лучшие образцы и передовые достижения оборонно-промышленного комплекса Украины.