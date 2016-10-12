"Укроборонпром" показал новый беспилотник "Anser", который сможет тщательно изучить глубокий тыл противника (фото)

Как сообщает пресс-служба концерна, основные отличительные черты данного беспилотного авиационного комплекса – это возможность находиться в воздухе от 6 до 12 часов, способность нести на себе полезную нагрузку до 5 кг и использования полностью зашифрованных цифровых каналов передачи данных. При этом вес самого летательного аппарата – 23 кг.

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Как отмечается, старт летательного аппарата производится с катапульты, а посадка – парашютная. Поэтому для использования данного комплекса не нужны стационарные взлетно-посадочные полосы или площадки.

По данным концерна, “ANSER” целесообразно и эффективно использовать для мониторинга больших территорий, береговых линий, позиций и перемещения противника в глубоком тылу. Детально исследовать территорию позволяет использование оптики с 32х зумом.

На данный момент проводятся ведомственные испытания данного комплекса в различных его модификациях, в том числе и с боевой полезной нагрузкой. Разработчиком беспилотного комплекса является частное предприятие “Спайтек”.