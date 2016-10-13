Ярославский купит пакет акций ХТЗ, об отказе от которых объявил Вольф

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, приобретет пакет акций ПАО «Харьковский тракторный завод», от идеи приобретения которого в нынешних политико-экономических, судя по публикациям европейской прессы, отказался австрийский инвестор Зигфрид Вольф. Об этом официально объявлено в пресс-релизе DCH, обнародованном вечером в среду, 12 октября.

«Группа DCH Александра Ярославского, официально сообщает о начале процесса приобретения дополнительного количества акций ПАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) в размере 29% уставного фонда. Речь идет об пакете, которые до недавнего времени намеревался сформировать австрийский инвестор Зигфрид Вольф для достижения целевой структуры собственности. По договоренности сторон условия приобретения данного пакета являются конфиденциальными», - сказано в распространенном DCH сообщении.

Напомним, что накануне австрийские издания опубликовали заявление самого Зигфрида Вольфа, который инвестировал капитал в ХТЗ раньше Александра Ярославского и пригласил того стать соакционером. «За последние несколько месяцев Группа DCH г-на Ярославского и я совместно пытались завершить сделку по приобретению доли в XТЗ. Наша цель состояла в том, чтобы восстановить производство в XTЗ, которое было серьезно повреждено и доведено до грани банкротства безответственными действиями украинских властей. В последнее время для меня стало очевидным, что, несмотря на наши совместные усилия, беспрецедентная кампания давления против XTЗ, запущенная некоторыми украинскими правительственными чиновниками, не закончится. Украинский Антимонопольный комитет отклонил ходатайство DCH на одобрение приобретения контрольного пакета акций завода три раза. Поскольку одобрение Антимонопольного комитета являлось предварительным условием для завершения мной сделки по приобретению моей миноритарной доли в XTЗ, я могу интерпретировать это только как проявление отсутствия интереса со стороны украинских властей в привлечении лучших европейских деловых практик, а также открытое пренебрежение интересами иностранных инвесторов. В свете этого я решил - с сожалением - не завершать сделку по приобретению миноритарного пакета акций Харьковского тракторного завода», - цитирует инвестора издание FriedlNews.

Как сообщала ранее пресс-служба DCH, в настоящее время на заводе проводится комплекс санационных мероприятий, направленных на восстановление производства. Александр Ярославский, владелец DCH и ключевой инвестор ХТЗ, обеспечил погашение работникам предприятия 20 млн. грн.. задолженности по заработной плате, возникшей за время вызванного действиями «силовиков» 4,5-месячного простоя. Группа DCH открыла заводу кредитную линию в размере 400 млн. грн. для финансирования работ по запуску, ряд производственных служб начали работу, ведется восстановление хозяйственных связей с поставщиками и партнерами.

Напомним также, что о недопустимости давления на предприятие ранее неоднократно заявляли украинские чиновники самого высокого уровня, а вопросы его развития с Александром Ярославском подимали на встречах предыдущих посол США в Украине Джеффри Пайетт и нынешний Мари Йованович. Так, на недавнем Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил: «Завод сейчас не работает нормально. Ярославский приобрел пакет акций ХТЗ, он его подымает (а для него это «подъемный вес»), но поднять он не может. Потому что третий месяц у нас находится государственная служба, которая задает «тысячу и один вопрос». В итоге несколько тысяч человек крупнейшего промышленного гиганта страны вынуждены «простаивать»… Я думаю, что по итогам обсуждения у Президента Украины, которое было несколько дней назад, мы эту проблему быстро решим». Еще ранее руководство предприятия встречалось с первым заместителем Генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком, которому глава ГПУ Юрий Луценко поручил изучать все факты давления на отечественный бизнес, поступающие непосредственно от предпринимателей и предприятий.