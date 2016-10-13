Новые украинские беспилотники "Sparrow" успешно прошли испытания (фото)

Об этом сообщила пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром» со ссылкой на директора входящего в концерн госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула.

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«Беспилотные авиационные комплексы серии «Sparrow» уже прошли ведомственные испытания. Надеемся, что вскоре эти БПЛА поступят на опытную эксплуатацию в ВСУ», - цитирует пресс-служба Барбула.

В сообщении указывается, что БПЛА серии «Sparrow» передают не только картинку исследуемой территории в онлайн режиме, но и определяют вид техники противника и их координаты.

Также отмечается, что благодаря малым размерам и специальным материалам эти БПЛА могут проводить визуальную разведку, оставаясь при этом незамеченным как визуально, так и для радаров.

Разработчиком беспилотного комплекса является частное предприятие «Спайтек».

Как сообщал УНИАН, государственный концерн «Укроборонпром» впервые представил инновационные разработки украинского военно-промышленного комплекса, в частности отечественные беспилотные летательные аппараты, на международной оборонной выставке Eurosatory-2016, которая проходила в Париже в июне 2016 года.

Компания «Спайтек» из Одессы проводит разработку и производство БПЛА и их комплексов из композитных материалов. В структуру предприятия входят ремонтный отдел, производственный комплекс, научно-конструкторское бюро, учебный центр. Предприятие разработало ряд комплексов БПЛА в целях наблюдения, проведения различных видов разведки и мониторинга за обстановкой при проведении военных операций.