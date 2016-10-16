В Украине презентовали боевой модуль "Тайпан" (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Новый боевой модуль "Тайпан" имеет технические характеристики, которые соответствуют лучшим западным образцам. А его уникальность заключается в установленной системе безлюфтовых планетарных редукторов и вентильных двигателей, обеспечивающих точное наведение на цель на любых скоростях вращения модуля.

Благодаря современной электронике "Тайпан" осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, удерживает вооружение в заданном положении независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения, осуществляет автоматическое сопровождение цели.

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Также на боевой модуль установлена система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели. Система прицеливания может настраиваться как в соответствии к линии ствола, так и к линии горизонта.

"Тайпан" оснащен скорострельным двуствольным пулеметом калибра 23 мм, эффективная дальность стрельбы которого достигает 1,8 км. Другие модификации боевого модуля могут быть оборудованы пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм, а также 30 мм гранатометом с отдельным вертикальным приводом. При этом минимальный вес боевого модуля составляет всего 350 кг.

Кроме того, этот боевой модуль возможно устанавливать не только на мобильные платформы, но и оснастить им фортификационные сооружения, например блокпосты, управляя модулем дистанционно. Или вообще использовать его как автономную огневую точку без подачи электропитания, время работы боевого модуля "Тайпан" в таком режиме составляет 3 часа.