Как сообщила пресс-служба группы DCH, по завершении сделки Александр Ярославский сконцентрирует 91,76% акций ХТЗ.

Напомним, что Зигфрид Вольф изменил свое намерение вкладывать капитал в развитие ХТЗ из-за позиции Антимонопольного комитета Украины. «В последнее время для меня стало очевидным, что, несмотря на наши совместные усилия, беспрецедентная кампания давления против XTЗ, запущенная некоторыми украинскими правительственными чиновниками, не закончится. Украинский Антимонопольный комитет отклонил ходатайство DCH на одобрение приобретения контрольного пакета акций завода три раза. Поскольку одобрение Антимонопольного комитета являлось предварительным условием для завершения мной сделки по приобретению моей миноритарной доли в XTЗ, я могу интерпретировать это только как проявление отсутствия интереса со стороны украинских властей в привлечении лучших европейских деловых практик, а также открытое пренебрежение интересами иностранных инвесторов», - заявил бизнесмен.

В то же время, вопросы возрождения Харьковского тракторного завода Александр Ярославский и его менеджеры неоднократно обсуждали как с украинскими политиками, так и иностранными дипломатами. По информации группы DCH, в июне текущего года состоялась встреча бизнесмена с Президентом Украины Петром Порошенко, 13 июля с экс-послом США в Украине Джеффри Пайеттом, а 23 сентября – с действующим послом США в Украине Мари Йованович. Кроме того, руководство ХТЗ встречалось с первым заместителем Генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком, которому глава ГПУ Юрий Луценко поручил изучать все факты давления на отечественный бизнес, поступающие непосредственно от предпринимателей и предприятий. А на инвестиционном форуме в Харькове в конце сентября планы Ярославского по восстановлению работы предприятия нашли поддержку у ключевых спикеров VIII Международного экономического форума «Инновации. Харьковские инициативы!», в том числе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как известно, Александр Ярославский — владелец и бенефициар группы DCH (финансы, девелопмент, транспорт и др.), № 8 рейтинга Forbes за 2015 г. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012, вложил $300 млн в подготовку инфраструктуры города к турниру. Общая сумма инвестиций Ярославского в развитие Харьковского региона составляет порядка $1 млрд., а по отношению к ХТЗ бизнесмен заявил о планах вложить в производство сельскохозяйственной и оборонной техники от $300 до $500 млн.