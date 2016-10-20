Черноморский судостроительный завод завершил ремонт сторожевого корабля "Николаев"

Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) завершил ремонт пограничного сторожевого корабля "Николаев" Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщила пресс-служба подразделения холдинга Smart Maritime Group, корабль уже спущен на воду с околостапельной плиты, где проводились основные ремонтные работы.

"Черноморцами произведен ремонт корпусной конструкции корабля, очистка и покраска, ремонт гребного и рулевого устройств, донной арматуры, трубопроводов, подводного газовыхлопа главного и вспомогательного двигателей, охладителей воды и масла двигателей", - цитирует пресс-служба главного строителя ЧСЗ Геннадия Чуба.

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На заводе сообщили, что после ходовых испытаний корабль будет сдан заказчику.

Справка УНИАН. Черноморский судостроительный завод - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105 000 тонн завод располагает двумя наклонными стапелями "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 метров.