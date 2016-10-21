"Нафтогаз" с 1 ноября повышает цены на газ для промышленности

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2016 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 16,3% по сравнению с октябрем 2016 года – до 7 380 гривень за тысячу кубометров с 6 343,2 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 ноября будут повышены на 15,3% – до 8 182,8 гривни за тысячу кубометров по сравнению с 7 099,2 гривни за тысячу кубометров месяцем ранее.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

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Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5% по сравнению с сентябрем 2016 года – до 6 343 гривень за тысячу кубометрів, а также максимальные цены – на 5%, до 7 099,2 за тысячу кубометров.