Рост промпроизводства в Украине замедлился до 2%

Рост промышленного производства в Украине в сентябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2015 года, замедлился до 2% с 3,4% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, августом 2016 года, в сентябре зафиксирован рост промпроизводства на 4,4% после падения на 0,8% в августе к июлю.

С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - почти в 4 раза, пищевой промышленности – на 8,1%, изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 6%.

Наибольший рост по сравнению с августом 2016 года зафиксирован также в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – в 3 раза, пищевой промышленности – на 26,8%, производстве электрического оборудования – на 17,5%.

Наибольшее падение производства в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 12,1%, добыче металлических руд – на 9,9%, добыче каменного и бурого угля – на 5,3%.

Наибольшее падение производства по сравнению с августом 2016 года зафиксировано в добыче металлических руд – на 4,6%, химической промышленности – на 4,3%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 4,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2016 года по сравнению с августом 2015 года зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%, по сравнению с июлем 2016 года - падение на 0,8%. За январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство в Украине выросло на 2%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.