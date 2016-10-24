Одесский припортовый завод получил более полумиллиарда гривень убытка

Одно из крупнейших химических предприятий Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ), 99,6% акций которого Фонд государственного имущества готовит к повторной приватизации, в январе-сентябре 2016 года получил 560,5 миллиона гривень чистого убытка против 205,3 миллиона гривень чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход завода от реализации продукции в январе-сентябре 2016 года сократился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,023 миллиарда гривень с 8,577 миллиарда гривень.

Валовая прибыль предприятия за отчетный период составила 180,4 миллиона гривень, что в 7,3 раза ниже, чем в январе-сентябре 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планирует в конце октября объявить в официальном издании "Ведомости приватизации" повторный конкурс по приватизации 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабинетом министров для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

В начале августа завод остановил свою работу после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц. Завод возобновил свою работу 4 октября после начала поставок газа "Нафтогазом". По мнению главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, каждый месяц простоя генерировал 7-9 миллионов гривень убытков.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. ОПЗ в 2015 году получил чистую прибыль в размере 210,9 миллиона гривень, тогда как 2014 год компания закончила с 270,5 миллиона гривень чистого убытка.